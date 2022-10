Hiina meelitab Briti endisi sõjaväepiloote suure raha eest oma sõjaväelasi välja õpetama

Arvatakse, et kuni 30 Suurbritannia endist sõjaväepilooti on läinud Hiina rahvavabastusarmeelasi välja õpetama.

Jaht Briti pilootidele jätkub ja on viimasel ajal hoogu juurde saanud, teatavad lääne ametiisikud.

Suurbritannia kaitseministeeriumi esindaja ütles, et see tegevus ei riku ühtki Ühendkuningriigi praegust seadust, aga võimud seal ja teistes riikides püüavad seda ära hoida.

„See on tulus pakett, mida inimestele pakutakse,“ ütles üks lääne ametiisik. „Raha on tugev motivaator.“ Mõnede pakettidega pakutakse endistele pilootidele väidetavalt 270 000 dollarit (ligi 274 000 eurot).

Briti erupiloote kasutatakse selleks, et nad aitaksid aru saada, kuidas lääne lennukid töötavad ja piloodid tegutsevad. Selline informatsioon võib olla elutähtis näiteks Taiwani ründamisel.

Värvatavatel pilootidel on kogemusi kiirete reaktiivlennukite ja helikopteritega ning nad on lennanud Eurofighterite, Jaguaride, Harrieride ja Tornadodega.

F-35-te piloodid ei ole ilmselt osalenud, kuigi arvatakse, et Hiina on nendestki kindlasti huvitatud. Osa piloote on 50. eluaastate lõpus ja erus juba pikka aega.