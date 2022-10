OTSEBLOGI | Zelenskõi: Vene löögid on purustanud 30% Ukraina elektrijaamadest

„Veel üks Venemaa terrorirünnakute liik: energeetika- ja kriitilise infrastruktuuri vastu suunatud. Alates 10. oktoobrist on purustatud 30% Ukraina elektrijaamadest, mis on viinud elektrienergia massiliste väljalülitumisteni kogu riigis,“ kirjutas Zelenskõi.

Presidendikantselei teatas, et kui Vene okupandid jätkavad ka edaspidi löökide andmist energeetikainfrastruktuuri objektidele, on Ukrainas võimalikud perioodilised elektrikatkestused.

„Meil on lähitulevikus rasked ajad, mistõttu tuleb kõigil valmistuda esiteks elektrienergia kokkuhoiuks ja teiseks on võimalik ka perioodilised väljalülitamised, kui löögid jätkuvad. Me mõistame, et venemaalastel on eesmärk hirmutada elanikkonda, jätta elektrivarustuseta, veeta ja kütteta talvel, mistõttu tuleb kogu elanikkonnal valmistuda tõeliselt raskeks talveks,“ teatas Ukraina presidendikantselei.