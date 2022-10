Venemaal Jeiskis on sõjalennuki elumajja kukkumise tagajärjel hukkunud 13 inimest

„Eriolukordade ministeeriumi andmetel on pärast rusude koristamist Jeiskis lennuki allakukkumiskohas leitud hukkunute surnukehad. Seisuga kell 6.00 18. oktoobril on allakukkumise tagajärjel hukkunud 13 inimest, sealhulgas kolm last. 19 sai vigastada, neist neli on edukalt viidud ravile Krasnodari kraihaiglasse, ülejäänud saavad jätkuvalt ravi Jeiski haiglas,“ ütles Kuznetsov täna, vahendab Interfax.