New York Post: Kaja Kallas on üks viiest karmist naisjuhist, kes astuvad vastu Vladimir Putinile

Konservatiivne tabloid tutvustas Ukraina sõjaga seoses viite naisjuhti, viite „nime, mida ameeriklased teadma peaksid“.

Esmalt tuuakse välja Saksamaa esimene naissoost välisminister Annalena Baerbock. Tema partei Rohelised on muutunud patsifistlikust Ameerika-vastasest fraktsioonist pragmaatiliseks ja vastutustundlikuks häälekandjaks Euroopa julgeolekus.

Ka Baerbock ise on läbi teinud radikaalse muutumise, kirjutas New York Post. Kui Venemaa veebruari lõpus Ukrainasse tungis, oli ta vastu Saksamaa sõjalisele abile Ukrainale.

Ent juba varakevadest saadik on Baerbock nõudnud raskerelvi Ukraina toetuseks. Ta on ka esimene silmapaistev Saksa poliitik, kes tunnistas, et Saksamaa on Venemaa suhtes selgelt eksinud.

Paar kuud tagasi ütles Baerbock, et „me saavutame julgeoleku ainult ilma Vladimir Putini Venemaata, mitte koos sellega,“ kusjuures USA väljaande teatel on see mõte veel praegugi paljudele Saksamaa eliidist ikka mõeldamatu.

Saksamaa välisminister on olnud oma suhtumises Ukraina sõtta nii vankumatu, et venelased on tema vastu korraldanud valeinfokampaaniaid. Ent Baerbocki populaarsus on tõusuteel nii Saksamaal kui ka Ukrainas.

Järgmisena tutvustatakse Soome peaministrit Sanna Marinit, kes pälvis hiljuti tähelepanu torkega president Joe Bideni suunas. Nimelt paluti Marinil kommenteerida USA presidendi kõnet tema saabumisel Euroopa Liidu mitteametlikule tippkohtumisele Prahas, mille kohaselt otsivat Biden ja Ühendriikide ametnikud diplomaatilist väljapääsu Ukraina sõjast. „Väljapääs Ukraina sõjast on see, et Venemaa lahkub Ukrainast,“ vastas Marin teravalt.

Kuni selle aastani peeti Soomet Euroopa Liidus enamasti neutraalseks liikmeks. Alates Venemaa sissetungist on soomlased aga NATO ukse taga. Neil on pikk piir Venemaaga ja kibe kogemus Nõukogude Liiduga.

34-aastaselt ametisse asunud sotsiaaldemokraat Sanna Marin on kõigi aegade noorim Soome peaminister, kes on näidanud, et on Thatcheri terasest, nagu kirjeldab New York Post.