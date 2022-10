Tallinna õiguskomisjon hääletas maha nimetamiskomitee eelnõu. Sotside esindaja: koalitsioonileping ei näinud seda ette

Tallinna linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Karl Sander Kase käis täna õiguskomisjonile esitamas eelnõu nimetamiskomitee moodustamiseks. Komitee eesmärk oleks suurendada läbipaistvust ja vähendada korruptsiooni äriühingute ja sihtasutuste nõukogude moodustamisel.

Eelnõu poolt hääletas 4, vastu 9 ja erapooletuks jäi 2 õiguskomisjoni liiget. Vastu hääletasid Keskerakonna, EKRE ja sotsiaaldemokraatide liikmed.

Kase sõnul oli tema üllatunud, et sotsid eelnõu poolt ei seisnud, sest varem on nad väljendanud, et nimetamiskomitee oleks Tallinnas vajalik. Tallinna volikogu esimees Jevgeni Ossinovski (SDE) saatis linnapea Mihhail Kõlvartile (KE) isegi kirja, milles märkis, et poliitilised nõukogud ei ole oma töös pädevad. „Ühesõnaga tundus, et sotsid on Isamaaga sama meelt. Seda suurem oli minu üllatus tänasel õiguskomisjoni istungil. See, et keskerakondlased muutusi ei soovi on arusaadav. Aga sotsiaaldemokraadid võtsid komisjoni istungil ettepaneku vastu sõna ning lisaks veel hääletasid vastu,“ ütles Kase.

Kuid isegi kui sotsid oleksid õiguskomisjonis eelnõu poolt hääletanud, ei oleks see üldpildis midagi muutunud, sest sotsiaaldemokraate on Tallinna linnavolikogu õiguskomisjonis üks - Kirill Klaus.

Kas sotsid on vahepeal oma põhimõtteid vahetanud ja ei tahagi enam korruptsioonivaba nõukogude nimetamise korda? Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni aseesimehe Raimond Kaljulaidi sõnul on see endiselt erakonna seisukoht, et läbipaistvat nõukogude valimist on vaja. „Poliitiline reaalsus on see, et täna volikogu enamust sellele mõttele ei ole,“ märkis Kaljulaid.

Kaljulaid märkis, et on arusaadav, et Isamaa eelnõu opositsioonierakonnana on pigem poliitiline deklaratsioon, kui põhjalikult läbimõeldud reform. „Loomulikult esitatakse enne valimisi eelnõusid, mille eesmärk on pigem teatud küsimustele avaliku tähelepanu saada,“ sõnas ta ning lisas, et sotsid on isegi palju selliseid eelnõusid esitanud, mis pole läbi läinud.

Kui väärtused pole muutunud ning üks sellesisuline eelnõu on esitatud, siis miks sotsid sellega kaasa ei võiks minna? Kaljulaidi sõnul seetõttu, et nii ei lepitud kokku koalitsioonileppes. „Lepiti kokku teisiti. Kokkulepe oli see, et ühingute juhtimist parandatakse teisel viisil.“