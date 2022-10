FOTOD | Merevägi harjutab koos liitlastega Miinisadama kaitset

„Saksamaa sadamakaitseüksus harjutab siin koos Eesti mereväe ajateenijatega Tallinna Miinisadama territooriumi kaitsmist NATO vägede plaanilise tugevdamise ettevalmistamisel,“ ütles Saksamaa mereväe sadamakaitserühma ülem Philipp G.



Lisaks territooriumi kaitsmise õppimisele harjutasid Eesti ajateenijad koostööd Saksamaa sadamakaitseüksusega. Õppusel osalejad praktiseerisid üheskoos sadamasse kontrollpunkti rajamist, vastutuse üle võtmise protseduure ning julgestus- ja vaatluspositsioonide hõivamist.



„Meie ajateenijad said hea ülevaate professionaalsete Saksamaa mereväelaste taktikast, protseduuridest ja teadmistest – kõigest, mida on tarvis erinevate tundmatute alade ja objektide, sealhulgas sadamate kaitsel,“ ütles väekaitse erialakursuse ülem nooremleitnant Taavi Tammaru.



Harjutuse algul hõivasid sakslased julgestus- ja vaatluspositsioonid ning puhastasid miinituukrite ja jalaväeüksuse koostöös kogu kai veepealse ning –aluse ala. Tegevus hõlmas muuhulgas kahtlust äratavate objektide ja lõhkekehade otsimist. Samuti harjutati läbi erinevad olukorrad kontroll-läbilaske punktides, näiteks loata territooriumile sisenemise takistamine ja sõidukite läbiotsimine.



Mereväe rannikukaitsedivisjoni ajateenijad on viimased kuus nädalat osalenud väekaitse erialakursusel, mille läbimisel omandavad sõdurid esmased teadmised sadamakaitsest ja objekti julgestamisest. Erialakursuse järel suunduvad ajateenijad mereväelase baaskursusele.