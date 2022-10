Lapse tapnud koer ründas varjupaigas töötajat

Paljassaare varjupaiga kommunikatsioonijuht kinnitas Delfile, et koer ründas eile varjupaiga töötajat. „Varjupaigas leidis tõepoolest aset juhtum, mille tagajärjel tekitas koer töötajale marrastusi ja muljumist,“ ütles kommunikatsioonijuht Anni-Anete Mõisamaa.

Mõisamaa sõnas, et kuna rünnak toimus eile, siis tänane päev on varjupaigal kulunud info kogumisele, et välja selgitada, mis täpselt juhtus ja mis ajendas koera nii käituma.