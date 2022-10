DELFI UKRAINAS | Vitali Klõtško: tänaseid rünnakuid Kiievi pihta ei saa nimetada teisiti kui genotsiidiks

„Jälle plahvatused, no mis siis.“ Neiu mu kõrval rongikupees ei saaks olla telefoniga rääkides ükskõiksem. Keegi teisel pool toru vist pole. „Ei, ma ei karda. Kõik on normaalne,“ rahustab ta kedagi. Arusaadav, Mukatševos, kus ta rongi peale tuli, on sõda midagi väga-väga kauget, peaaegu sama kauget kui Eesti. Kiievisse on üle 800 kilomeetri.