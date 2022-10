VIDEO JA FOTOD | Marune öö Haapsalus: kohalike kirjeldusel käis ootamatu raksatus ja katus panigi plehku

Pühapäeva hilisõhtul põhjustas paljudes paikades paksu pahandust ilmanähtus pagiliin. Enim silmnähtavaid kahjusid on just Haapsalus ja selle naabruses. Näiteks Taeblaski oli tuul mitmed vanad puud langetanud. Vastu südapäeva vedeles oksi veel maanteelgi ning sohvrid pidid harrastama siksakilist sõitu, et neid vältida.