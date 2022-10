VIDEO ja FOTOD | Tänahommikune rünnak tuli Kiievis kõigile ootamatult

Tabamuse saanud elamu läheduses on praegu palju ajakirjanikke, elanikke meie korrespondent ei näinud, usutavasti on nad turvalisse kohta evakueeritud.

Rusude alt on praeguseks välja toodud naise surnukeha, teatas Kiievi linnapea Vitali Klitško. „Ševtšenko rajoonis asuva maja rusude alt, kus droonirünnaku tagajärjel toimus plahvatus, tõmmati välja naise surnukeha. Veel üks inimene on rusude all,“ ütles linnapea.

Delfi ajakirjanik teatab kohapealt, et kinnitus on ka teise hukkunu kohta, kes on praeguse info järgi mees. Temagi surnukeha toodi välja rusude alt.

Pihta saanud maja on üsna vana. Päästjad töötavad kiiresti ja suure tõenäosusega on õhtuks rusud läbi vaadatud. Kohapeal töötanud päästjad nentisid, et ei oska veel hinnata, kas ohvreid on rohkem.