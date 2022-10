Vastavalt jõustunud ringkonnakohtu otsusele oleme kohustatud avaldama ja ümber lükkama järgmised ebaõiged faktiväited

1. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on avaldanud seoses 26.11.2018 toimunud avaliku koosolekuga Indrek Tarandi kohta korduvalt ebaõigeid faktiväiteid selle kohta, et Indrek Tarand oli 26.11.2018 toimunud avalikul koosolekul alkoholi- või muus joobes. Sellega seoses teatab Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, et Indrek Tarand ei olnud 26.11.2018 toimunud avalikul koosolekul alkoholi- ega muus joobes.