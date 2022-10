Kreeka-Türgi piiril leiti 92 alasti migranti. Riigid süüdistavad vastastikku teineteist

Kreeka migratsiooniminister Notis Mitarachi postitas laupäeval Twitterisse foto enam kui 20-st alasti mehest lageda taeva all kükitamas. „Türgi käitumine 92 migrandi suhtes, kelle me täna piirilt päästsime, on häbi tsivilisatsioonile. Me ootame, et Ankara uuriks seda intsidenti ja kaitseks lõpuks oma piiri Euroopa Liiduga,“ kirjutas Mitarachi.