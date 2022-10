Suurbritannia peaminister Truss võitleb poliitilise ellujäämise eest

Truss püüab oma seljatagust tugevdada, kutsudes täna õhtul Downing Street 10-sse kokku ministrid ja kohtudes siis mässuliste erakonnakaaslastest parlamendiliikmetega, vahendab Guardian.

Pärast eilseid kriisiläbirääkimisi uue fiskaalplaani üle kinnitas uus rahandusminister Jeremy Hunt, et Truss hoiab endiselt ohje, vaatamata oma üha nõrgemale positsioonile. Hunt hoiatas edasiste avalike kulutuste kärpimiste eest ja ei välistanud uusi tagasikäigu andmisi Trussi katastroofilise minieelarve osas.

Ministrid ootavad pingsalt turgude avanemist, mis on esimene indikaator selle kohta, kas Trussi otsus vallandada rahandusministri ametist Kwasi Kwarteng ja loobuda oma minieelarvest on piisav.

Opositsiooniliste leiboristide juht Keir Starmer suurendas survet Trussile, kutsudes teda täna kiiresti parlamendis avaldust tegema.

„Peaminister ütleb, et tal on kõik kontrolli all, aga tõendid sellest nädalavahetusest ütlevad, et ta on ametis, aga mitte võimul,“ ütles Starmer.

Arvamusküsitlus näitas, et leiboristid saaksid praegu parlamendivalimistel suurvõidu 411 kohaga. Konservatiivid kaotaksid 219 kohta ja neile jääks 137.

Grupp konservatiividest parlamendiliikmeid, kellest paljud on erakonna juhi valimisel Trussile kaotanud Rishi Sunaki toetajad, kavatsevad kohtuda täna õhtul. Spekuleeritakse, et Trussile on umbusaldust avaldanud kuni sada parlamendiliiget.

Truss püüab sel nädalal jätkata kohtumisi väikeste gruppide erakonnakaaslastest parlamendiliikmetega, keda püüab meeleheitlikult veenda ennast toetama. Rahandusminister Hunt peab mitmeid ümarlauakohtumisi majandusest rääkimiseks.

Downing Streeti allikad on aga tunnistanud, et Trussi positsioon on äärmiselt habras. „Tema otsus Jeremy pardale võtta ostab meile aega. Eelarve näeb nüüd väga teistmoodi välja. Aga me võtame päeva korraga,“ ütles üks allikas.

Teise allika sõnul oleks peaministri kukutamine konservatiividest parlamendiliikmete jaoks suur õnnemäng, sest ei ole ühtki ilmselget inimest, kes Trussilt ameti üle võtaks.

„Ma ei näe, kuidas Liz saaks ellu jääda. Jeremy on hea mees, aga tema [Trussi] usutavus on alla nulli,“ kommenteeris aga üks juhtivatest mässulistest.