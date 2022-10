Eesti 200 valimistulemus on äärmiselt oluline selleks, et juhul kui EKRE peaks need valimised võitma, siis ei saaks Martin Helme peaministriks, ütles Eesti 200 vastne juht Lauri Hussar Delfi tänases otsesaates. Saatejuht sinatab külalist põhjusel, et ollakse endised kolleegid.