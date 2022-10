OTSEBLOGI | Kiievi kesklinnas kõlasid taas plahvatused. Ründasid kamikazedroonid

„Droonirünnaku tagajärjel on Kiievi Ševtšenko rajoonis tulekahju mitteeluhoones. Töötavad tuletõrjeüksused. Kahjustada sai mitu elumaja. Meedikud on kohal. Informatsiooni kannatanute kohta täpsustame,“ teatas Klõtško.

„Venemaalased arvavad, et see aitab neid, aga selline tegevus on sarnane agooniale. Meil on vaja rohkem õhutõrjesüsteeme ja võimalikult kiiresti. Meil ei ole aega aeglaseks tegutsemiseks. Rohkem relvi taeva kaitsmiseks ja vaenlase hävitamiseks. Nii saab ka olema,“ kirjutas Jermak.