Äikesetormi mõju: elektrivõrgu rikkeid veel pea 3400 kohas üle Eesti

Elektrilevi katkestuste kaardi alusel on enim probleeme hetkel Harjumaal, kus rikkelise elektrikatkestusega kliente on 3160.

Järgnevad Läänemaa 97 ja Saaremaa 96 ilma elektrita kliendiga. Mõnikümmend riketest mõjutatud klienti on ka Raplamaal.

Sama Elektrilevi katkestuste kaart näitas südaöö paiku, et üle Eesti on elektrita üle 4000 majapidamise.

Pühapäeva õhtul pisut enne keskööd andis ilmateenistus esimese taseme tormihoiatuse kogu Eestis. See tähendas, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik. Hoiatati, et edelatuul ulatub puhanguti 17 meetrini sekundis, puhudes saartel ja rannikul kiirusega 14 ja puhanguti 22 m/s.