Mehhiko baaris lasid relvastatud mehed maha 12 inimest

Parameedikud kinnitasid kuue mehe ja kuue naise hukkumist. Pole selge, kes ohvrid on ja kui palju oli tulistajaid.

Guanajuato osariik on paljude maailma juhtivate automarkide tootmiskeskus. Samadel põhjustel, miks see autotootjaid ligi meelitab, meelitab see ligi ka narkokartelle: seal asuvad maantee- ja raudteevõrgustikud, mis viivad otse USA piirile.