Xi avas Hiina kompartei kongressi lubadusega Taiwan vajaduse korral jõuga üle võtta

Xi ligi kahetunnine kõne kongressi delegaatidele pakkus haruldase, kuigi ähmase pilguheidu tema plaanidele ja lootustele. See viitas sellele, et Hiina liikumissuund Xi valitsemise all, mida iseloomustavad kasvav ühiskondlik kontroll ja rivaalitsemine läänega, ilmselt jätkub.

Xi ütles, et Hiina on viimase viie aastaga suurendanud oma ülemaailmset mõju, ning hoiatas välise sekkumise eest vaidlusse Taiwani üle. Xi ei nimetanud seejuures ühtki riiki.

Xi kiitis otsust suruda maha Hongkongi demokraatialiikumine, kehtestades rahvusliku julgeoleku seadused, mis on igasuguse teisitimõtlemise sisuliselt kriminaliseerinud. Xi sõnul taastas see tegevus korra ja tõi regioonis kaasa pöörde paremuse poole.

Xi rõhutas, et Taiwani küsimus on hiinlaste asi ja hoiatas korduvalt välise sekkumise eest.

Xi lubas, et kehtima jääb ka nullcovidi poliitika, mis on Hiina maailmast isoleerinud. Xi kaitses seda poliitikat, väites, et see seab inimesed ja nende elud kõigest muust kõrgemale.