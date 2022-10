OTSEPILT | EKRE avaldab Vabaduse väljakul meelt kõrgete energiahindade vastu

Meeleavaldusel esitatakse valitsusele nõudmine hakata inimestele ja ettevõtetele müüma elektrit omahinnaga, millest on välja võetud CO 2 tasu. Samuti nõutakse inflatsiooni ohjeldamiseks elektri-, gaasi-, diisli-, bensiini- ja muude kütteõlide aktsiisi ning käibemaksu langetamist.

Erakonna üks põhilistest välja pakutud lahendustest meeleavaldusel on, et Eestis on võimalik müüa elektrit hinnaga umbes 3 senti KWh kohta. Samuti ütleb erakond, et tänu põlevkivile on Eesti energeetiliselt sõltumatu – Narva elektrijaamadest ning päikese- ja tuuleparkidest piisab riigi elektrinõudluse katmiseks.