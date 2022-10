Iraani vanglatulekahjus hukkus vähemalt neli ja sai kannatada 61 inimest

Allikas vanglas sees teatasid BBC pärsiakeelsele teenistusele, et ohvrite arv on suurem.

Mõnedel piltidel sotsiaalmeedias on olnud näha vange selle sektsiooni katusel, kus hoitakse poliitvange ja paljusid meeleavaldajaid, kes on viimase kuu aja jooksul vahistatud.

Mõnede vangide perekonnaliikmed ütlesid BBC-le, et ei ole oma lähedastega telefoni teel ühendust saanud ja et internetiühendus vangla ümbruses näib olevat kadunud.

Hiljem said mõned vangid oma perekonnaliikmetega ühendust, et öelda, et on elus ja terved.

Internetis jagatud videod näitasid varem leeke ja suitsu ning kuulda oli tulistamist ja plahvatusi.

Riiklik meedia tsiteeris ametnikku, kes ütles, et olukord on kontrolli all, aga videote põhjal jätkus põleng ka pärast seda.

Seni ei ole teada, kas olukord on seotud Iraani viimase aja protestilainega, mis puhkes pärast 22-aastase kurdi rahvusest Mahsa Amini surma moraalipolitsei vahi all.

Seos võib olla olemas, sest Teherani Evini vanglasse on saadetud sadu meeleavaldajaid.

Iraani riiklik meedia väitis, et seost meeleavaldustega ei ole. Tsiteeritud ametnik süüdistas tulekahjus „kriminaalseid elemente“. Uudisteagentuur IRNA teatas, et kaheksa inimest on vigastada saanud.

Teherani kuberner ütles riigitelevisioonile, et pisikurjategijate tiivas olid rahutused ja olukord on nüüd täiesti rahulik.