OTSEBLOGI | ISW: Venemaa tegeleb Ukrainas ilmselt tahtliku etnilise puhastuse kampaaniaga

„Venemaa asepeaminister Marat Husnullin teatas 14. oktoobril, et „mitu tuhat“ last Hersoni oblastist on „juba Venemaa teistes regioonides, puhkamas puhkekodudes ja lastelaagrites“. Nagu ISW on varem teatanud, on Vene võimud avalikult tunnistanud Ukraina okupeeritud piirkondade laste adopteerida andmist Vene perekondadele viisil, mis võib endast kujutada genotsiidikuriteo ärahoidmise ja karistamise konventsiooni rikkumist.