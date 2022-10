Elon Musk lubab jätkata Ukraina interneti rahastamist, olgugi tegu kahjumiprojektiga

Pole lõpuni selge, kas tegu on ikka lubadusega või äkki hoopis sarkasmiga. Selgusetust tviidi tähenduse osas väljendas ka näiteks uudisteagentuur Reuters.

Musk ütles alles reedel, et SpaceX ei saa Ukrainas Starlinki internetiühenduse eest lõputult maksta. Teenus on aidanud tsiviilisikutel ja sõjaväelastel Venemaaga sõja ajal võrgus püsida.

Musk tegi oma reedese avalduse pärast uudiseid, et SpaceX palus Pentagonil Starlinki annetuste eest tasuda.

Septembris kirjutas SpaceX Pentagonile kirja, hoiatades, et võib olla sunnitud lõpetama Starlinki rahastamise Ukrainas. CNN-ile jõudnud kirjas palus SpaceX Pentagonil katta Ukraina valitsuse ja sõjaväe kasutatava Starlinki kulud.

Kirjast selgus, et Starlinki Ukrainas töötamise kulud ulatuvad 2022. aasta lõpuni üle 120 miljoni dollari ja järgmise aasta jooksul küündiks need ilmselt 400 miljoni dollarini.

7. oktoobril säutsus ka Elon Musk ise, et Starlinki teenuse pakkumise kulud Ukrainas ulatuvad aasta lõpuks saja miljoni dollarini.

Kirjast selgub veel, et 20 000-st Starlinki terminalist, mille SpaceX on Ukrainasse tarninud, on umbes 85% kas osaliselt või täielikult kinni makstud USA, Poola ja teised riikide poolt.