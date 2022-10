FOTOD ja VIDEO | Kreetal mässavad tulvaveed, vähemalt üks inimene on hukkunud ja mitu kadunud

Täna õhtul Delfiga vestelnud kohalik eestlane Albina ütles, et nii hullu ilma tuleb Kreetal ette väga harva. „Ennustati vihma, kuid keegi ei osanud arvata, et olukord läheb kontrolli alt ära,“ tõdes Albina, kes peab blogi Üllatav Kreeta . „Eriti Agia Pelagia, Paleokastro, Ligaria ja Sitia piirkondades. Paljud turistid on hädas, kuna on hotellist check-out teinud, kuid ära lennata kõik kahjuks ei saa. Enamik hotelle on aga täis broneeritud ning inimesed tuleb kusagile ära majutada. Minu blogi postkast on sõnumeid täis - eestlastelt, kes ootavad oma lendu siiapoole. Paljud on paanikas - kaua oodatud puhkus ja äkki nii!“

Albina ütles, et turismihooaeg kestab ning hetkel võib eeldada, et Kreetal on sadu eestlasi. „Hooaeg kestab, jah. Isegi pikemalt kui tavaliselt - mõned hotellid on lahti novembri keskpaigani. Eile saabus Sky Up lennuk Tallinnast, mis oli eestlasi täis. Täna peaks Tez Touri lend Tallinna väljuma, kuid inimesed on veel lennujaamas.“ Albina tõdes, et kohalike võimude pingutuste kiuste on olukord käest libisemas. „Kohalikud võimud teevad kõik, mis on võimalik, kuid piirkondades, kus on võimas üleujutus, on olukord käest ära läinud - võimsad mudalaviinid, autod meres ja kohati ennustatakse elektrikatkestust.“ Tema enda elukohas on praegu turvaline, blogija Albina usub, et homme võiks ka mujal Kreetal olukord normaliseeruma hakata.