VIDEO | Esimesed Vene „ühendvägede“ kolonnid saabusid ööpimeduses Valgevenesse

Teatele lisati video sellest, kuidas Vene väed Valgevenesse saabuvad. Juures oli ka galerii Valgevene rahvusrõivastes naistest, kes tervitasid sõdureid lillede ja kringliga.

Valgevene kaitseministeeriumi teatel on saabunud Vene vägede ülesanne piirikaitseline.

Ühendväed peaksid Lukašenkat „kaitsma“ naaberriikide eest

Esmaspäeval väitis Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenka, et Ukraina kavatseb tema riiki rünnata ja teatas ennetav meetmena ühisjõudude loomisest Venemaaga. Lukašenka süüdistas Poolat, Leedut ja Ukrainat, et need koolitavat välja Valgevene radikaalie, kes „viivad läbi sabotaaži, terrorirünnakuid ja korraldavad riigis sõjalist mässu“.

„Seoses olukorra teravnemisega liitriigi piiridel leppisime me kokku Vene Föderatsiooni ja Valgevene vabariigi regionaalse grupeeringu käikulaskmises. See on kõik meie dokumentide järgi. Kui ohu tase jõuab praegusele tasemele nagu praegu, alustame me liitriigi grupeeringu kasutusele võttu,“ ütles Lukašenka.

Lukašenka lisas, et kokkuleppele jõuti kohtumisel Putiniga Peterburis pärast SRÜ riikide mitteametlikku tippkohtumist.

„Selle grupeeringu alus – ma olen alati sellest rääkinud – on Valgevene vabariigi armee, relvajõud. Pean teid informeerima, et selle grupeeringu formeerimine on alanud. See käib juba minu arvates kaks päeva. Ma andsin käsu, et me asuksime seda grupeeringut formeerima,“ ütles Lukašenka.

Lukašenka teatas ka vajadusest võtta tarvitusele uued meetmed riigi julgeoleku tugevdamiseks ning lisas, et on hoiatatud löögi ettevalmistamisest Valgevene pihta Ukraina territooriumilt.

„Eile hoiatati meid juba mitteametlike kanalite kaudu löögi andmisest Valgevene pihta Ukraina territooriumilt,“ lausus Lukašenka.

Lukašenka teatas, et andis kaitseministeeriumile korralduse valmistada ette „mitte ainult ühe tuhande“ Vene sõjaväelase paigutamine riiki.

„Te teate, et neil [Venemaal] probleeme piisab. Seetõttu ärge arvestage Vene Föderatsiooni relvajõudude suure arvukusega. Aga neid tuleb mitte üks tuhat meest,“ lausus Lukašenka.