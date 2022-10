VIDEOD ja FOTOD | Eesti 200 uueks juhiks sai Hussar. Endine juht Kallas: inimesed tahavad midagi teravamat

Valimiskastis oli 195 kehtivat sedelit, esimeheks valiti Lauri Hussar 101 häälega. Kristina Kallase poolt hääletas 94 erakonna liiget. Hussar tänas kõnes Kallast ning sõnas et „palju tööd on veel teha“.

Kristina Kallas ütles Delfile, et uuelt juhilt ootab ta eelkõige head ja selget programmi. Valijad tahavad ikka näha, et on olemas tugevate programmiliste seisukohtadega erakond, lisas ta. Miks ta pearteijuhi koha kaotas? Kallas vastas Delfile, et küllap ootavad inimesed praegu rohkem teravamat, poliitilisemat liidrit kui tema.

Vastne parteiliider Lauri Hussar ütles Delfiga vesteldes, et loodab Kristina Kallase pääsu partei juhatusse. Hussar nentis, et võid tõi talle ilmselt erakonnakaaslaste ootus muutuste järele. Kristina Kallasel on kindlasti koht minu meeskonnas, ütles Hussar.

„Ma arvan, et erakonnas oli väike ootus, et Eesti 200 vajab muutust ja ja kuigi Kristina Kallas on teinud väga head tööd, siis siis erakonna erakonna liikmetest täna siiski üle poole, kes siinkohal olid, leidsid, et et sa seda muutust on tarvis. Sellest muutusest rääkisin mina oma kõnes. Eesti 200 läheb aga edasi ühe ühe meeskonnana ja kindlasti on Hendrik Terrasel kui ka Kristina Kallasel koht minu meeskonnas,“ ütles Hussar Delfile.

„Kõige esimese asjana ma ootan ära juhatuse valimised, vaatan, milline saab olema see, see tegevmeeskond, kellega me hakkame valmistuma eelseisvaks teeks märtsivalimisteks ja, ja siis on juba järgmine asi see, et me kutsume kokku juhatuse koosoleku ja paneme juba väga selgelt paika tööülesande plaanid, plaanid ja kavad ja siis algab üks suur töö selleks, et Eesti 200 teeks märtsivalimistel väga hea tulemuse,“ tutvustas värske parteiliider oma lähima ajal plaane.