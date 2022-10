FOTOD | Eesti 200 uueks juhiks valiti napi häälteenamusega Lauri Hussar

Terras teatas üldkogu ajal, et võtab kandidatuuri tagasi ja soovitas oma toetajatel hääletada Lauri Hussari poolt, vahendas ERR.

Eesti 200 esimees Kristina Kallas ütles vahetult enne üldkogu algust Delfile, et tunne on tal hea. „Ma olen üsna kindel, et erakond annab mulle veel mandaadi ka kaheks järgmiseks aastaks,“ sõnas ta.