Kaitseministeerium suurendab lähiaastatel ajateenistusse kutsutute arvu 4000 inimeseni

„Eestil on reservarmee ja praegu Ukrainas käivas sõjas näeme, kui tähtis on väljaõppe saanud üksuste ja reservide olemasolu. Hiljutine lisaõppekogunemine Okas näitas, et meie senine reservsüsteem, mida oleme arendanud pea 30 aastat, toimib. On oluline, et jätkaksime selle arendamist ning kasvaks ka väljaõppe saanud üksuste maht,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.