OTSEBLOGI | Ukraina väed alustasid uut pealetungi Hersonis. Krimmis kõlas õhuhäire

Teavet on erisugust. Hersoni okupatsiooniadministratsiooni ülema asetäitja Kirill Stremousov teatas, et tegemist on ainult suurtükitulega. Venemaa kaitseministeerium teatas, et rünnak tõrjuti tagasi. Seevastu Venemaa sõjaväeblogijad teatavad jätkuvatest ägedatest lahingutest, miles Ukraina armee kasutab hulgaliselt tanke ja soomusmasinaid, vahendab Tagesschau.

Rünnakute sihtmärkideks on väidetavalt Dudtšanõ ja Mõlowe piirkonnad Dnepri loodekaldal. Viimastel nädalatel on Ukraina katkestanud suurtükitulega võimalikke venelaste taganemisteid üle jõe. Ukraina rünnaku kohta infot ei jaga.

Okupeeritud Krimmi poolsaarel kostus pärastlõunal õhuhäire sotsiaalmeedias levisid ja videod, kus Sevastopolis asuva Venemaa sõjaväebaasi lähedal lendas rakett.

Venemaa president Vladimir Putin sõnas eile, et Venemaa loodab reservväelaste kutsumise lõpule viia järgmise kahe nädala jooksul.

„Ma arvan, et umbes kahe nädala pärast on kõik mobilisatsioonitegevused lõpetatud,“ ütles Putin Kasahstanis peetud pressikonverentsil, vahendab Politico. Putini väitel on plaanitud 300 000 reservväelasest 222 000 juba mobiliseeritud. Ühtlasi väitis Putin, et Venemaa ei plaani hetkel anda Ukrainale edasisi ulatuslikke õhulööke.

21. septembril välja kuulutatud osaline mobilisatsioon Venemaal on osutunud äärmiselt ebapopulaarseks. Sajad tuhanded mehed põgenesid mobilisatsiooni väljakuulutamise järel Venemaalt ja venelaste arv, kes tunnevad muret sõja pärast, peaaegu kahekordistus, vahendab Financial Times. On ka ohtralt teateid sellest, kuidas värvatud reservväelased elavad kehvades olmetingimustes ja neile napib varustust.

Putin möönis ajakirjanikele, et endistest sovetimaadest Venemaa liitlased on sõja kulgemise pärast mures. See-eest jätkas ta Venemaa tegevuse õigustamist, väites, et riik „teeb kõike õigesti“.

„See, mis täna toimub, pole meeldiv. Kuid [kui Venemaa poleks veebruaris rünnanud], oleksime olnud samas olukorras, ainult tingimused oleksid meie jaoks halvemad. Nii et me teeme kõike õigesti.“