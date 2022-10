OTSEBLOGI | Putin lubab läbikukkunud mobilisatsiooni lõpetamist

„Ma arvan, et umbes kahe nädala pärast on kõik mobilisatsioonitegevused lõpetatud,“ ütles Putin Kasakhstanis peetud pressikonverentsil, vahendab Politico. Putini väitel on plaanitud 300 000-st reservväelasest 222 000 juba mobiliseeritud. Ühtlasi väitis Putin, et Venemaa ei plaani hetkel anda Ukrainale edasisi ulatuslikke õhulööke.

21. septembril välja kuulutatud osaline mobilisatsioon Venemaal on osutunud äärmiselt ebapopulaarseks. Sajad tuhanded mehed põgenesid mobilisatsiooni väljakuulutamise järel Venemaalt ja venelaste arv, kes tunnevad muret sõja pärast, peaaegu kahekordistus, vahendab Financial Times. On ka ohtralt teateid sellest, kuidas värvatud reservväelased elavad kehvades olmetingimustes ja neile napib varustust.

Putin möönis ajakirjanikele, et endistest sovjetimaadest Venemaa liitlased on sõja kulgemise pärast mures. See-eest jätkas ta Venemaa tegevuse õigustamist, väites, et riik „teeb kõike õigesti“.

„See, mis täna toimub, pole meeldiv. Kuid [kui Venemaa poleks veebruaris rünnanud], oleksime olnud samas olukorras, ainult tingimused oleksid meie jaoks halvemad. Nii et me teeme kõike õigesti.“

Lääneriikide sõjaväelaste hinnangul võib Hersoni oblasti Dneprist lääne poole jääv osa olla vaba juba järgmisel nädalal, vahendab Financial Times.

Hersoni oblastis teatasid Vene võimud läheneva Ukraina armee hirmus okupeeritud alade elanike evakueerimisest. Oblasti nukuvalitsuse esindaja Vladimir Saldo pöördus neljapäeval Venemaa juhtkonna poole palvega „aidata oblasti elanikel sõita teistesse Venemaa regioonidesse“.

Vene okupandid andsid neljapäeval ilmselt kamikaze-droonidega löögi Kiievi oblastile. Mõkolajivis sai Vene tulelöögis pihta viiekordne elumaja. Surma sai vähemalt viis inimest, teiste hulgas 11-aastane poiss.