OTSE DELFI TV-s | Vastutustundlik ärikonverents JÄTKUSUUTLIKU KURSUS

Mis on JÄTKUSUUTLIKU KURSUS?

Tegemist on pikendatud kahepäevase jätkusuutlikkuse konverentsiga ettevõtetele: Leedu ja välismaised eksperdid jagavad oma kasulikke praktikaid ning annavad rakendatavaid jätkusuutliku ettevõtluse nõuandeid, näiteid ja tegevuskava , mis on väärt neile, kes soovivad oma organisatsioonis jätkusuutlikkuse eesmärke ellu viia. Konverents on oluline inimestele, kes soovivad seada oma äristrateegia plaanis jätkusuutlikkuse eesmärke , kuid ei tea, kuidas seda õigesti teha, või neile, kes soovivad lihtsalt oma teadmisi täiendada.