VIDEO | Slovakkia geibaari ees toimus tulistamine, mille tagajärjel hukkus kaks inimest

Peaminister Eduard Heger mõistis rünnaku hukka, öeldes, et igasugune äärmuslus on vastuvõetamatu. Antud vihakuritegu kutsus taas esile üleskutseid homofoobia lõpetamiseks Slovakkias, mis on suhteliselt konservatiivne riik ning kus samasooliste abielud ei ole lubatud.