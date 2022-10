Rootsis saavutati kokkulepe uue parempoolse valitsuse moodustamiseks

Valitsuse moodustanud erakonnad ei moodusta parlamendienamust, mistõttu on tegemist vähemusvalitsusega.

Ehkki moderaadid ja kristlikud demokraadid püüdsid kampaania ajal ka Rootsi demokraatide valijaid ja tunnustasid nende kompromissituid seisukohti immigratsiooni ja kuritegevuse teemal, leidsid nad samal ajal, et valitsusse laskmiseks on erakond ikka veel liialt äärmuslik ja ebaküps. Liberaalid ähvardasid resoluutselt, et ei lähe Rootsi demokraatidega valitsusse.