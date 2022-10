Harju maakohtus käib protsess Kaido Raudvere üle, kes möödunud talvel ühistranspordis maskikohustust eiras. Korravalvurite jutust ja videosalvestistest koorub, et mehe sütik oli lühike – napp sõnelus eskaleerus kähmluseks. Raudvere ja tema kaitsja taktika on, et hoopis politsei käitus olukorras valesti.