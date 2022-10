VIDEO | Kiievi elanikud valmistuvad külmaks talveks, valitsus kutsub varuma sooje riideid, küünlaid ja taskulampe

Venemaa raketid ja droonid on sel nädalal taas sihikule võtnud Ukraina energiainfrastruktuuri. President Volodõmõr Zelenskõi teatas, et elektrivarustus on küll riigis taastunud, kuid valmis tuleb olla uuteks elektrikatkestusteks ning palus võimalusel kõigil elektritarbimist vähendada.