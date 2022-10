Majandusminister Riina Sikkut: ei saa öelda, et ilma LNG-laevata meil gaasi pole

Et LNG-laeval tuleb suunduda teisele poole lahte Eesti inimeste pahameele tuules, on majandus- ja kommunikatsiooniministri Riina Sikkuti (SDE) räägitu alusel põhjendamatu. „Me ei pea kümne küüne ja hambaga viimase molekuli pärast võitlust pidama,“ sõnas ta, viidates, et tegemist on kõigest justkui kindlustuspoliisiga.