Valgevenes kuulutati välja terroritõrje operatsioon. Kas Lukašenka alustas varjatud mobilisatsiooni?

Makei kirjeldas, kuidas Valgevene ei saa tänapäevases maailmas enam peaaegu kedagi usaldada ning oma rahva turvalisuse tagamiseks ollakse valmis reageerima. Ta õigustas Venemaal välja kuulutatud mobilisatsiooni ning ütles, et mobilisatsiooni korraldamine oleks võimalik ka Valgevenes. Ent et Valgevene ja Venemaa vägede struktuur on sama ülesehitusega, tuleb aegsasti mõelda ka õppetundidele, mida praegu Venemaa puhul näha on.