Millised on telefoniga pildistamise popimad trendid?

Nutikam vaataja teeb üsna lihtsalt vahet sellel, kas sotsiaalmeedias postitatud piltidel on tegu kallite stuudiofotode ja professionaalse fotograafiteenuse või hoopis osava silma ja maitseka pilditöötlusega. Just need oskused võimaldavad igaühel endast häid pilte klõpsida ja nendele sotsiaalmeedias kerge vaevaga palju positiivset tähelepanu saada.

Toome välja mõned popid trendid, mis praegu telefoniga pildistamisel levivad.

1. Õues tehtud pildid

Pikk tubane periood ja distantseeritult veedetud aeg on muutnud õues tehtud pildid eriti populaarseks. Loomulikult kuuluvad siia alla ka kaunid soojamaareisil tehtud fotod, aga ka meie enda karge sügise värvides tehtud pildid. Kasuta ära mänguline vaatepilt kirjude sügisvärvidega ning püüa fotole kaunid hetked kas endast ja oma lähedastest või lihtsalt loodusest, mis valmistub peagi algavaks talveks. Sealjuures ei tasu karta ka pimedama ilmaga piltide tegemist, sest uued telefonimudelid, näiteks Huawei nova 10 seeria omad, suudavad teha erakordselt teravaid ja hea kvaliteediga fotosid ka vähese valgusega tingimustes.

2. Rustikaalne taust

Pandeemiaaegne trend, mis keskendus kodude muutmisele õdusaks ja hubaseks paigaks, hoiab jätkuvalt oma kohta ka fotodel. Nii näiteks on saanud popiks rustikaalse ja maalähedase taustaga fotod, kus domineerivad puit- või muust naturaalsest materjalist detailid. Tähelepanu saavad sellise taustaga pildid peamiselt just oma maalähedaste toonide, naturaalsete detailide ja loomulikkuse tõttu.

3. Realistlik ja autentne kaader

Et paari aastaga on virtuaalne suhtlemine domineerinud kõigi muude kontakti hoidmise viiside üle, on vähenenud ka rõhuasetus sellele, milline ekraani ees täpselt olema peab. Nii on inimesed üha julgemad näitama end ekraani ees loomuliku välimuse ja sellisena nagu nad tegelikult on, mis omakorda on jõudnud üha rohkem ka sotsiaalmeediasse.