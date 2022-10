Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee kuulutas Venemaa režiimi terroristlikuks

Saar ütles oma kõnes, et just Euroopa solidaarsus on ukrainlaste vapruse kõrval Putini jaoks olnud halvaks üllatuseks. „Me peame seda hoidma, kui tahame, et meile armas reeglitel põhinev maailmakord säiliks, ja ei tohi end lasta lõksudesse meelitada. Üks neist on juba üles seatud – kohene vaherahu iga hinnaga. See on põrgutee sillutatud heade kavatsustega. Rahu saab tulla vaid Ukraina rahvale sobivatel tingimustel,“ lausus ta.