Laps jäi nädalavahetusel ootamatult haigeks? Pea nõu Digikliiniku arstiga

Nagu Tõnise ja Kristi lugugi näitab, on elul ikka varuks ootamatuseid. Ravimiretsepti lõppemist märkame ikka reisi eelõhtul ning vanemad teavad hästi, et lapse tervisehädad ilmnevad ikka siis, kui arsti vastuvõtud juba lõppenud ja ees seisab pikk nädalavahetus. Viirus- ja külmetusnähud, allergilised sümptomid, lapse haigestumine või vajadus pikendada ravimiretsepti – sellistel puhkudel on lahenduseks Qvalitase Digikliinik . Piisab äpi allalaadimisest, enda tuvastamisest ning saabki juba asuda vestlusse üld- või perearstiga, kes annab asjakohast ja kvaliteetset tervisenõu.

Vanemate esimene mõte oli: tuleb joonelt koju tagasi sõita. Siis aga asus Tõnis guugeldama. Millal üldsegi on vaja väikelapse palavikku alandada, millal mitte, ja millal on kohe kindlasti vaja arsti poole pöörduda? Ja mida teha Tõnise retseptiravimiga – apteeki ehk saakski sõita, aga kust võtta retsepti? „Kui hakata niimoodi tulihingeliselt haigusnähte guugeldama, siis ühel hetkel läheb laup higiseks – kõik sümptomid viitavad eriti karmidele haigustele. Parem mõte tundus arstilt igaks juhuks üle küsida,“ sõnab Tõnis. Ta laadis alla Qvalitase Digikliiniku äpi, logis sisse ja kümne minuti pärast oli juba tervisemured arstile ära kirjeldanud. „Kokkuvõttes oli nii, et saime soovituse anda pesamunale palavikualandajat ja jälgida, et ta piisavalt joob. Nohu tuli ka varsti juurde, nii et ilmselt oligi ta endale mõne kergema viiruse külge saanud, õnneks oli ta üldiselt heas tujus. Vestlusest arstiga saime hästi konkreetseid nõuandeid ja kindlasti ka meelerahu, et me ei pea oma lapsega kuhugi vastuvõtujärjekorda tormama, vaid saame rahulikult võtta ja tema tervist jälgida. Sain ka enda retsepti uuendatud,“ räägib Tõnis.

Ootamatused kipuvad elus ette tulema ikka mitmekesi, mitte ühekaupa. Tõnis ja Kristi olid oma kahe väikelapsega jõudnud sõita maale vanavanemate talusse pikale nädalavahetusele, kui pere noorimal, aastasel lapsel tõusis palavik. Kottide pakkimise tuhinas oli koju maha jäänud ka Tõnise igapäevane retseptiravim. „Mõtlesime kohe, et tüüpiline olukord. Vaevalt saad argipäeva seljataha jätta ja mõnusamaid plaane teha, kui algavad probleemid! Lapsed olid seni nii harva palavikus olnud, et olime kohe mures,“ tõdeb Kristi.

Kui tavalisele silmast silma arstivisiidile eelneb kohalesõit, registratuur, ootamine ja alles seejärel kohtumine arsti endaga, siis Digikliinikus saab visiiti alustada just siis, kui seda on parasjagu tarvis. Digikliiniku arstid nõustavad reaalajas seitsmel päeval nädalas. Nii arst kui ka patsient on Digikliiniku kaudu tuvastatud ja kogu infovahetus on turvaline.

Arsti jaoks on kõige olulisem esimene samm täpselt mõista, milles seisneb patsiendi mure. Selleks, et teha seda võimalikult efektiivselt ja hoida kokku patsiendi aega, küsitakse patsiendilt kohe alguses rida olulisi küsimusi tema tervisliku seisundi kohta. Pärast küsimustiku täitmist avaneb vestlus arstiga ja vastust on oodata maksimaalselt kümne minuti jooksul. Digivisiit ei ole ajaliselt piiratud – eesmärk on jõuda lahenduseni.

Vestluspõhisel Digikliinikul on mitu eelist. Näiteks saab patsient äpis vestluse juurde igal ajal tagasi pöörduda, et veenduda, kas kirjeldas oma muret õigesti, ja üle lugeda arsti antud soovitusi või kontrollida välja kirjutatud ravimi nime. Digivestluses on aega kirjeldada oma sümptomeid ja rääkida kõigist muredest, vajadusel otsida välja juba kasutatavate ravimite nimed ja saata terviseseisundit täpsustavaid pilte, näiteks nahalööbest või silmapõletikust. Seevastu silmast silma vastuvõtul võib vahel tekkida n-ö valge kitli hirm või tiksuva kella pinge – justkui pead ühe hingetõmbega kõik südamelt ära rääkima, muidu on aeg otsas. Digikliiniku arst lisab visiidi ja tulemuste kokkuvõtte ka patsiendi Digilukku. See, et kogu vestluse juurde on võimalik tagasi pöörduda, on eriti tarvilik krooniliste haiguste või korduvalt esinevate tervisemurede puhul.

Kui Digikliiniku visiidil ikkagi ei ole võimalik terviseabi kaugteel anda ja on selge vajadus arsti tavavastuvõtu järele, siis Digikliiniku konsultatsiooni eest arvet ei esitata. Senine, peaaegu pooleteise aasta pikkune Digikliiniku Eestis tegutsemise kogemus on näidanud, et 90% pöördumisi saab ikkagi juba Digikliinikus lahenduse. Digikliinik on sageli ka osa ettevõtete töötervishoiupaketist või tervisekindlustusest, mis tähendab, et järjest suurem arv Digikliinikusse pöördujaid saab teenust kasutada tegelikult oma tööandja kulul ja motivatsioonipaketi osana.

Kuidas Digikliinikut kasutada? Astu digitaalsesse kliinikusse Qvalitas Arstikeskuse veebilehe kaudu või kasutades Digikliiniku mobiilirakendust, mille saad oma telefoni laadida App Store’ist või Google Play poest .

Tuvasta end ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil – seeläbi on konsultatsioon isikustatud teenus ja arst saab pakkuda terviklikku nõustamist.

Vali, kas soovid arsti konsultatsiooni, vaimse tervise nõustamist, lahendada lapse tervisemuret või pikendada ravimiretsepti. Digikliiniku digiregistratuuris saad mugavalt broneerida, muuta ja tühistada vastuvõtuaegasid.

Alusta vestlust Digikliiniku arstiga. Kirjelda sümptomeid ja vasta arsti küsimustele. Soovi korral saada ka kirjeldusi toetavaid pilte. Toimunud konsultatsiooni sisu jääb kättesaadavaks nii Digikliinikus kui ka raviloo kujul digiloos.