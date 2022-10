Arst selgitab: milliste tervisemuredega saab abi Digikliinikust

Väikelaste immuunsüsteem on alles arenev ja õppiv ning seepärast tuleb lastel haigusi esimestel aastatel ette väga sageli. Lapsevanemad pöörduvad Digikliinikusse kõige sagedamini erinevate löövetega ja ülemiste hingamisteede viirustele iseloomulike sümptomitega, nagu nohu, kurguvalu, köha ja palavik. Dr Liikane osutab, et sel aastal on eelmisega võrreldes tunduvalt enam esinenud soolenakkuseid rota- ja noroviiruseid, mis põhjustavad gastroenteriiti ehk nn kõhugrippi. Laste tervis on vanemate terava tähelepanu all ja haigussümptomid tekitavad alati mitmeid küsimusi: kuidas alandada palavikku või milliseid ravimeid kasutada? Kaugvastuvõtul saab lapsevanem nii vastused oma küsimustele kui ka ravijuhiseid.

Sügis oma jaheda ja sombuse ilmaga saabub igal aastal koos erinevate viirushaigustega. Nohu-köha, ninakinnisus, kurguvalu ja palavik on ühed sagedasemad kaebused, millega sügisel arsti poole pöördutakse. „Ägedate viirushaiguste puhul nõustame patsiente sümptomaatilise ravi osas ja vajadusel avame haiguslehe,“ ütleb dr Liikane, kes oma igapäevatöös nõustab patsiente vastutava arstina Qvalitase Digikliinikus . Samuti levivad praegusel hooajal jätkuvalt koroonaviirus ja algamas on gripihooaeg. Digitaalse vastuvõtu puhul saab patsient oma küsimustele vastuse ja ravijuhised, samal ajal on haiguse edasi andmine välistatud.

Digitaalne kliinik on inimesega kõikjal kaasas ja arstiabi on kättesaadav seitsmel päeval nädalas, sealhulgas ka õhtuti, nädalavahetusel ja pühade ajal. Digikliinik on parim lahendus neile, kelle tervisemure ei eelda ilmtingimata füüsilist konsultatsiooni ja läbivaatust. Milliste tervisehädadega digitaalsesse kliinikusse pöörduda, selgitab Qvalitase Arstikeskuse üldarst ja Digikliiniku vastutav arst dr Siivi Nella Liikane .

Vaimse tervise probleemid on väga levinud, kuid kahjuks ei osata sageli nendega midagi peale hakata. Kuigi vaimsest tervisest räägitakse avalikkuses üha rohkem, ei teata tihti, kuhu abi saamiseks pöörduda. Kuna psühholoogi vastuvõtule on ooteajad üsnagi pikad, jäävad hädasolijad sageli oma muredega üksi. Kuid vaimse tervise mure ei kannata oodata – inimesel on vaja kiiresti esmast nõu, kuidas edasi toimida. Üks võimalus oma vaimse tervise probleeme arstiga arutada on pöörduda Digikliiniku vaimse tervise hindamise ja nõustamise liinile, kus üld- ja perearstid kaardistavad vaimse tervise mure, annavad esmase abi ja juhised ning vajadusel suunavad edasi vaimse tervise spetsialisti vastuvõtule.

Põletikud, seljavalud, ägedad kõhuprobleemid – need on kaebused, millega tihti lihtsalt ei ole võimalik oodata. Üha sagedamini pöördutakse Digikliinikusse põiepõletikuga. „Sagenenud urineerimine, uriinipakitsus, põletustunne urineerimisel ja alakõhuvalu on põiepõletikule iseloomulikud sümptomid. Samuti uriini lõhna- ja värvusemuutused,“ loetleb Digikliiniku vastutav arst. Kui lisaks eelnevale tõuseb ka palavik ja tekib valu seljas või küljes, võib olla tegu püelonefriidiga, mis vajab kiiret diagnoosimist ja ravi. Täiskasvanud naistel tüüpiliste sümptomitega põiepõletikku saab diagnoosida ja ravida kaugkonsultatsiooni teel. Kui tervisemuret tõepoolest ei ole võimalik lahendada kaugvastuvõtul, suunatakse patsient edasi arsti tavavastuvõtule läbivaatusele ja uuringutele.

Kuigi levinud on arusaam, et õietolmuallergia vaevab inimesi vaid kevadsuvisel perioodil, siis tegelikult võitlevad allergikud sügelevate silmade ning vesise nohuga ka niiskel ja soojal sügisel. Varasügisel võib allergilisi sümptomeid põhjustada umbrohtude õietolm. Aasta ringi võib esineda allergia sümptomeid ka seoses kodutolmu ja loomakarvadega Sagedasemad allergiaga seotud kaebused on vesine eritis ninast, ninakinnisus, nina ja silmade sügelus, silmade punetus, pisaravool ja aevastamine. Lisaks võib allergia avalduda astmasümptomite, silmapõletiku, nahapõletiku, nõgestõve või tõsisemal juhul anafülaksiana. Anafülaksia on eluohtlik seisund, mis vajab erakorralist ravi. Digisuhtluses saab patsient oma kaebuseid arstile kirjeldada, vajadusel ka näiteks punetavast silmast pildi saata. „Ravi määrates võtame arvesse patsiendi sümptomeid, nende tugevusastet ja esinemissagedust ning vajadusel saame välja kirjutada ka retsepte,“ märgib Digikliinikus patsiente nõustav dr Liikane.

Seksuaaltervisest privaatselt, ausalt ja avatult

Mida teha olukorras, kus rasestumisvastase vahendi võtmine on ununenud? Millal oleks vajalik SOS-tableti manustamine või kuidas kiiresti pikendada beebipillide retsepti? Kõigi nende küsimustega saab pöörduda Digikliiniku arsti poole. Vahel on seksuaaltervise teemad ja küsimused suguhaiguste kohta sellised, mida ongi lihtsam arstiga arutada kaugvastuvõtul. Dr Liikane selgitab, et kuna suguhaigused kulgevad enamasti ilma sümptomiteta, tasub konsultatsioonile pöörduda väiksemagi suguhaiguse kahtluse korral ja testimisele minna alati pärast kaitsmata suguühet juhupartneriga. „Sagedasemad uuringud, millele patsiente saadame, on klamüüdia-, gonorröa- ja HIV-test. Laboratoorselt kinnitatud suguhaiguste puhul saab ravi alustada juba kaugvastuvõtul.“

Retseptid saavad pikendatud, haigus- ja hoolduslehed avatud

Mõnikord juhtub, et õhtul enne välisreisile minekut meenub, et unustasite paluda arstilt retseptipikendust. Teinekord tabab haigus vahetult enne reisi algust ja oleks vaja perearst võimalikult kiiresti kätte saada, et ta reisikindlustuse jaoks haigestumise tõendi kirjutaks. Sellistel hetkedel on asukohast sõltumatu ja kiire digisuhtlus arstiga eriti vajalik lahendus, et saada dokumendid õigeks ajaks korda.

Digikliinik on turvaline keskkond, kus patsienti nõustavad alati meditsiinilise haridusega üld- ja perearstid, kes on kättesaadavad reaalajas, seitse päeva nädalas, sealhulgas ka õhtuti, nädalavahetustel ja pühade ajal. Kuna haigus ei hüüa tulles, ei ole eelneva vastuvõtuaja kokkuleppimine Digikliinikus vajalik. Oluline on meeles pidada, et Digikliinik tuleb inimesega igale poole kaasa, nii maakoju kui ka välisreisile, ning vastuse tervisemurele saab vaid mõne minutiga. Digikliiniku arstiga saab oma tervisemuresid arutada nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Kuidas Digikliinikut kasutada? Astu digitaalsesse kliinikusse Qvalitase Arstikeskuse veebilehe kaudu või kasutades Digikliiniku mobiilirakendust, mille saad oma telefoni laadida App Store’ist või Google Play poest .

Tuvasta end ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil – seeläbi on konsultatsioon isikustatud teenus ja arst saab pakkuda terviklikku nõustamist.

Vali, kas soovid arsti konsultatsiooni, lahendada lapse tervisemure, pikendada ravimiretsepti või vaimse tervise nõustamist. Digikliiniku digiregistratuuris saad mugavalt broneerida, muuta ja tühistada vastuvõtuaegasid.

Alusta vestlust Digikliiniku arstiga. Kirjelda sümptomeid ja vasta arsti küsimustele. Soovi korral saada ka kirjeldusi toetavaid pilte. Toimunud konsultatsiooni sisu jääb kättesaadavaks nii Digikliinikusse kui ka raviloo kujul digilukku.