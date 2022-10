VIDEO ja BLOGI | Madis Kallas: Paldiski terminali luues ei visatud kindlasti raha maha

Peaminister Kaja Kallas toonitas, et haiglates on olukord COVID-19 kontekstis jõudnud oranžile riskitasemele, mistõttu tuleks kõigil riskigruppi kuuluvatel inimestel teha ära tõhustusdoos.

Proportsionaalselt palju pühendati tähelepanu LNG-temaatikale. Peaminister Kallas rõhutas üle jutupunkte, mida sel nädalal juba meedias ka väljendatud on: Soomel on võrreldes Eestiga oluliselt kõrgem nõudlus gaasi järele, kuid geograafiliste olude tõttu on soomlaste ligipääs gaasile oluliselt kehvem kui meil. Seetõttu peeti õiglaseks LNG-laeva viimist põhjanaabrite juurde.