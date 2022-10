VIDEO | USA kaitseminister Lloyd Austin: kaitseme NATO territooriumi igat tolli

„Me jätkame Ukraina toetamist nii kaua, kui vaja. Te olete kuulnud meid seda ikka ja jälle ütlemas,“ lausus Austin Brüsselis, kus pidas pressikonverentsi koos NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga. „Teine asi, mida olete meid korduvalt ütlemas kuulnud, on see, et Ameerika Ühendriigid on täielikult pühendunud artikkel viie kohustusele ja me oleme pühendunud, et kaitsta NATO territooriumi igat tolli,“ lisas ta.