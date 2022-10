Amnesty International süüdistab Lätit migrantide meelevaldses kinnipidamises, piinamises ja vägivaldses tagasisaatmises Valgevene piiril

„Läti on andnud põgenikele ja migrantidele julma ultimaatumi: lepi „vabatahtliku“ naasmisega oma riiki või jää lõksu piirile, olles silmitsi vahistamise, ebaseadusliku tagasisaatmise ja piinamisega. Mõnedel juhtudel võib nende meelevaldne kinnipidamine piiril kujutada endast sunnitud kadumist,“ ütles Amnesty Internationali Euroopa Institutsioonide Büroo direktor Eve Geddie. „Läti võimud on jätnud mehed, naised ja lapsed iseenda hooleks pakase kätte, tihti lõksu metsadesse, või hoidnud neid telkides. Nad on surunud neid vägivaldselt tagasi Valgevenesse, kus neil ei ole mingit võimalust kaitset otsida. Sellel tegevusel ei ole midagi pistmist piiri kaitsmisega ning see on rahvusvahelise ja EL-i õiguse jultunud rikkumine.“