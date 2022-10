Huawei nova 10 Pro teeb nutitelefonide esikaamera seas revolutsiooni

Nüüdsest on igaühel võimalus panna oma Instagrami, TikToki ja muud sotsiaalmeediakontod särama tõeliselt kvaliteetsete selfide ja vlogidega, sest igapäevaelu jagamiseks sõprade ja lähedastega on tänu Huawei uuele nova 10 Pro nutitelefonile veelgi rohkem võimalusi. Eriliseks teeb uue mudeli just selle esikaamera - vaata, mille poolest see kõigist teistest telefonidest erineb!

Esimene 60 MP esikaamera superteravate fotode jaoks

Huawei nova 10 Pro uue nutitelefoni 60 MP esikaamera automaatse fookusega teeb tõelist revolutsiooni esikaamerate seas, mille puhul oodatakse tavaliselt pigem madalama kvaliteediga pilte. Lisaks pakub esikaamera 100-kraadist ülilaia pildistamisnurka ning videote salvestamiseks 4K kvaliteeti, millel omakorda on suurepärane eraldusvõime ja valgustundlikkus. Samuti on ka portree-lähivõtteid võimalik teha kuni kahekordse optilise ja kuni viiekordse digitaalse suumiga. Selle kõige puhul on võimalik saavutada piltidel teravus, mis tuvastab viimsegi peene juuksekarva. Seda kõike tänu telefoni poolt kasutatavale tehisintellekti tehnoloogiale, mis viimistleb jäädvustatud detailid.

Saavuta peegelkaamera tasemel bokeh-efekt

Populaarne bokeh-efekt kujutab endast „kaunist ebateravust“ ehk efekti, mis saavutatakse siis, kui esiplaanil olev objekt on teravustatud ning kõik muu selle taga udutatud. Uus nova 10 Pro toetab bokeh-efektiga portreede jäädvustamist tänu uuele sisseehitatud tehnoloogiale, mis võimaldab luua taolise kauni efektiga portree ka esikaameraga pilti tehes. See kõik on võimalik tänu foto semantilisele analüüsile telefoni sees, mille tulemusel saavutab seade vajaliku pikslitaseme segmenteerituse. Sama funktsioon toimib soovi korral lisaks portreede jäädvustamisele ka maastikke või öist olustikku pildistades.

Filmi videot samal ajal nii esi- kui tagumise kaameraga