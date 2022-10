Šveitsi hotellis rünnati eestlannast töötajat, kes on raskes seisus haiglas

Rünnaku toimepanija on Lausanne'i hotellides tuntud erinevate hotellipettuste poolest. Väidetavalt on teatatud sellest naisest korduvalt ka politseile. „Mida? Kas see on jälle tema?“ nii kommenteeris sündmuse fotot hotelli kaastöötaja, kes asus pärastlõunal kannatada saanud eestlannat asendama.