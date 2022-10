FOTOD | Okas 2022 kulmineerus paari tuhande kaitseväelase kogunemisega keskpolügoonil

„Meie eesmärk on pakkuda liitlaste lahingugrupile võimalikult palju õpimomente, et kõik liitlassõdurid – alates ülematest ja lõpetades tehnika juhtide ning üksiksõduritega õpiksid tundma Eesti maastiku eripärasid ja oskaksid edaspidi oma tegevuses sellega arvestada,“ ütles õppuse vastutav korraldaja major Dmitri Kondratenko. Lisaks saavad õppusel osalevad üksused harjutada ka teiste üksuse integreerimist nii oma koosseisu kui ka taktikalistesse manöövritesse.

„Meie eesmärk on tõestada, et me oleme ühtse lahingugrupina võimelised edukalt tegutsema Eesti kaitseväe üksuste kõrval ning suudame täita 1. jalaväebrigaadi ülema poolt meile püstitatavaid ülesandeid,“ ütles kapten John Hutton liitlaste lahingugrupist. „Maastik on erinev sellest, millega oleme harjunud ning ma usun, et õppus pakub meile põnevaid ja arendavaid väljakutseid.“