Priit Hõbemägi kriitikast oma arvamustoimetuse juhi pihta: nõu anda võib ikka, iseasi, kas iga nõu ka ärakuulamist väärib

„Kummaliselt kitsendav on inimese identiteeti suruda vaid ühe töökoha raamidesse, mida ta justkui peaks avalikult manifesteerima. Martin Ehala on peale ajakirjanduses töötamise ka näiteks tunnustatud keeleteadlane ja õppejõud. Ajakirjanikuks olemine ei ole ei kõrgem ega madalam nimetatud elualadest,“ sõnas Postimehe peatoimetaja Delfile.

Saaga algas üleeile, kui Ehala kirjutas Postimehe portaalis avaldunud artiklis pealkirjaga „Hersoni põgenikud võivad olla Trooja hobune“, et kuna Ukraina olevat siiski juba suhteliselt turvaline riik, tuleks sõjapõgenikud sinna tagasi saata. „Praeguseks on rindeolukord palju muutunud ja seetõttu peaks muutuma ka suhtumine uutesse Ukraina põgenikesse,“ kirjutas Ehala Postimehes.

„Ma ei saa aru Martin Ehala küsimusest ERR-i UV saates – „Kui suur tõenäosus on täna Ukrainas surma saada?“ – ja tema arvamust, et mitte suur. Seetõttu võiks tema hinnangul täna põgenikud Ukrainasse tagasi saata. Millises maailmas elab Postimehe arvamustoimetuse juhataja ja kelle veendumusi ta tegelikult jagab?“ kirjutas Tomberg ühismeedias. „Priit Hõbemägi (Postimehe peatoimetaja – toim), selliste seisukohtadega mees ei sobi arvamustoimetuse juhiks,“ lisas ta hiljem kommentaariumis.

„Eks ta on tegelikult nii, et kui PMi ajakirjanik kutsutakse saatesse, on tal täielik õigus oma isiklikke seisukohti seal avaldada. See ei tähenda, et need peaksid kattuma meie kui institutsiooni seisukohtadega (samuti ei pea ajakirjanik oma seisukohti tööandjaga kooskõlastama),“ teatas ajaleht oma ametliku seisukoha.