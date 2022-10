Euroopa Komisjon soovitas anda Bosniale EL-i kandidaatriigi staatus

„Näeme ka Gruusia Euroopa-perspektiivi, nii et muutuste tuul puhub taas läbi Euroopa ja me peame seda hetke ära kasutama,“ sõnas von der Leyen.

Tänavu juunis kinnitas Euroopa Ülemkogu, et on valmis andma Bosniale kandidaadistaatus ja palus Euroopa Komisjonil anda ülevaade, kuidas riik on hakkama saanud 2019. aastal sätestatud 14 peamise prioriteedi rakendamisega, mis hõlmab selliseid valdkondi nagu demokraatia, õigusriik, põhiõigused ja avaliku halduse reform.