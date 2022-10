Ukrainale kamikaze-droonide ostuks koguti ühisrahastusega ööpäeva jooksul üle 10 miljoni euro

Kogutud raha eest ostetakse Ukraina vägedele kamikaze-droone. Algul ostetakse 50 Ram II drooni, mille on disaininud ja tootnud Ukraina firmad, ja kolm kontrolljaama.

Täiendavat laskemoona tellitakse järgnevatel päevadel, ütles algatuse korraldaja Serhi Prytula.

„Nad tahtsid meid hirmutada, kuid see ühendas meid veelgi. Jätke meelde - ärge kunagi vihastage välja ukrainlasi: inimesed on annetanud kättemaksuks, seega me lubame, et maksame neile kätte,“ rõhutas Prytula.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles eile G7 liidritele videokohtumisel, et Venemaa on viimasel kahel päeval Ukraina linnade ründamiseks kasutanud mitmesugust laskemoona ja tapetud on 20 inimest.

„Vaenlane on kasutanud rohkem kui 100 tiibraketti, kümneid erinevaid droone,“ ütles Zelenskõi ja lisas: „Iga kümne minuti tagant saan sõnumi, et vaenlane kasutas taas Iraani Shahede.“

Ukraina luureteenistuse andmetel on Venemaa tellinud Iraanilt 2400 Shahed-136 kamikaze-drooni. Zelenskõi kutsus lääneriike üles saatma Ukrainale paremaid õhutõrjesüsteeme.

Ühisrahastuse kaasasutaja ja aktivist Serhi Sternenko ütles, et rahastus suleti pärast 26 tundi. Juba esimeste minutitega oli annetatud ligi 28 000 eurot.

„Ühisrahastuskampaaniad tugevdavad meie kaitset, me aitame Ukraina vägesid. Kuid me vajame siiski veel relvi enda liitlastelt, et lõpetada see terror ja genotsiid, mida Venemaa iga päev Ukrainas toime paneb,“ nentis Sternenko.