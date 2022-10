Politsei palub kaasabi: otsitakse seksuaalkuritegudes kahtlustatava mehe võimalikke kannatanuid

Juuni keskpaigas pidas politsei Kohtla-Järvel kinni 58-aastase mehe, keda kahtlustatakse alaealiste tüdrukute vastu toime pandud seksuaalkuritegudes. Mees on võetud kohtu loal vahi alla.

Kui kellelgi on infot fotol kujutatud mehe võimalikest kuritegudest, siis palutakse sellest kindlasti teada anda numbril 56013993 või e-posti teel ida.vihje@politsei.ee . Samuti võib pöörduda otse Lastemaja poole numbril 116 111 .

Politsei on alustanud mehe suhtes kriminaalmenetlust, kus talle on esitatud kahtlustus erinevates seksuaalkuritegudes, sealhulgas noorema kui neljateistaastase seksuaalsetele tegudele ahvatlemises, kasutades ära kannatanu sõltuvust ja kuritarvitades saadud usaldust. Sarnaseid tegusid on mees toime pannud korduvalt.